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Происшествия16 июня 2021 16:09

В Екатеринбурге на 30% увеличилось число смертельных ДТП

Статистику озвучил начальник ГИБДД уральской столицы
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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По итогам пяти месяцев число смертельных аварий существенно возросло

По итогам пяти месяцев число смертельных аварий существенно возросло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге существенно увеличилось число аварий, где погибли и пострадали люди. Данные по итогам пяти месяцев 2021 года в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин.

- Количество ДТП, где пострадали и погибли люди, увеличилось на 30%. Причины, которые этому способствуют, разные. На примере последнего времени могу сказать, что имеют место грубые нарушения правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, - отметил подполковник Буйдалин.