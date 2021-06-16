В Екатеринбурге на 30% увеличилось число смертельных ДТП

По итогам пяти месяцев число смертельных аварий существенно возросло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге существенно увеличилось число аварий, где погибли и пострадали люди. Данные по итогам пяти месяцев 2021 года в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин.

- Количество ДТП, где пострадали и погибли люди, увеличилось на 30%. Причины, которые этому способствуют, разные. На примере последнего времени могу сказать, что имеют место грубые нарушения правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, - отметил подполковник Буйдалин.