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Общество16 июня 2021 16:06

Татьяна Мерзлякова останется омбудсменом Свердловской области еще на пять лет

Глава региона высоко оценил ее профессионализм и умение выстраивать диалог
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Свой пост Татьяна Мерзлякова не покидает с 2001 года

Свой пост Татьяна Мерзлякова не покидает с 2001 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татьяна Мерзлякова останется уполномоченным по правам человека в Свердловской области еще на пять лет. Ее вновь назначили на эту должность по предложению губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона высоко оценил ее профессионализм и умение выстраивать диалог. Свой пост она не покидает с 2001 года.

- Евгений Куйвашев напомнил, что Татьяна Мерзлякова была включена в состав рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию России, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Сама Татьяна Мерзлякова отметила важность сохранения мира и согласия на Среднем Урале, она заверила, что продолжит трудиться над урегулированием различных острых вопросов, волнующих жителей нашего региона.