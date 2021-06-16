Ищем оптимальное решение, чтобы ступень легла красиво»: лучший бригадир на стройке о своей работе

Фото:ЕГОР СОЛОВЬЕВ

Двадцать лет в строительной профессии – не шутка. Дмитрий Чайников из Екатеринбурга столько лет работает в компании «Атомстройкомплекс». Начинал с рядовой точки, в цехе по контактной сварке. Но уже через пару лет освоился, и стало любопытно: для кого предназначаются изделия, которые выпускает цех? Так он оказался на строительной площадке, где вскорости возглавил комплексную бригаду в организации «Екатеринбурггорстрой» (входит в компанию «Атомстройкомплекс»).

Фото:ЕГОР СОЛОВЬЕВ

- Сейчас работаю на строительстве Дворца водных видов спорта (ДВВС), - рассказывает Дмитрий Семенович. – Здесь очень интересно, нестандартные задачи решаем каждый день. Взять, к примеру, марши или ступени. Если на типовых домах нам привозят сразу готовую конструкцию, то здесь – отдельно каждую ступень, и необходимо найти оптимальное решение, чтобы ступень легла красиво, ровно. Кроме того, здесь много подрядных организаций. Надо со всеми договориться, чтобы и дело сделать – и друг другу не помешать.

Фото:ЕГОР СОЛОВЬЕВ

Кстати, специально для ДВВС предприятие «Берит» (входит в «Атомстройкомплекс») освоил выпуск трибун. Каждая конструкция – более трех тонн весом, размеры тоже впечатляют. Например, для того, чтобы трибуну во время изготовления можно было просто перевернуть, на заводе пришлось изобрести специальный кантователь. А на стройке – ювелирная работа потребовалась как от рабочих, так и от крановщиков, которые поднимали тяжеловесные конструкции внутри уже смонтированного на 80%; каркаса Дворца.

Фото:ЕГОР СОЛОВЬЕВ

В этом году Дмитрий Семёнович Чайников награжден почетным званием «Лидер стройки», которым удостаивают лучших по профессии в компании «Атомстройкомплекс». Бригадир признался, что таких почестей не ожидал: «Руководство сказало, что выдвинули и все за меня проголосовали. Я даже растерялся. Но и обрадовался, конечно, тоже».

Про лучших представителей компании снимают сюжеты для корпоративного телевидения, которое показывают в офисах и размещают на YouTube. Вечером после работы можно посмотреть программу дома, с семьей, и детям показать. Потому что строитель – звучит гордо! Так уверены в компании, которая более 25 лет делает Екатеринбург красивее, комфортнее и удобнее для горожан.