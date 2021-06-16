В Свердловской области продлили предупреждение о штормовом ветре

В МЧС попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения

В Свердловской области в МЧС продлили предупреждение о непогоде и штормовом ветре. Спасатели предупредили, что по прогнозам синоптиков порывы ветра до 27 м/с, дожди, грозы и град ожидаются в регионе до конца недели, 18 июня.

В МЧС попросили свердловчан быть бдительными, соблюдать меры безопасного поведения и напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим.

- Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Использование открытого огня запрещено, - отметили спасатели.

О происшествиях сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».