Уральский «хенд мейд»: в Екатеринбурге открылась летняя ярмарка выходного дня

Фото: Егор Шалыгин

«Мы давно занимаемся вопросом сохранения и развития народных художественных промыслов из один из серьезнейших вопросов – продвижение изделий и повышение продаж. Не всегда мастер умеет или знает, как продвинуть произведение, которое создал. Мы открываем ярмарку, чтобы те гости, которые приезжают сюда за модными товарами, также имели возможность познакомиться с изделиями народных промыслов, которые до сих пор производятся у нас в регионе», - рассказала начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова.

Ювелирные изделия из самоцветов в мельхиоре, подносы и сувениры с тагильской лаковой росписью, традиционная керамика из Невьянского района, деревянные игрушки и посуда: чего здесь только нет, глаза разбегаются.

За все время работы ярмарки выходного дня там будут демонстрировать свои изделия мастера со всей Свердловской области. Состав участников меняется еженедельно.

Фото: Егор Шалыгин

Так, в прошедшие выходные на Ярмарке можно было приобрести товары мастеров из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, а также из поселков Верх-Нейвинский и Нейво-Шайтанский.

Гости ярмарки также могут принять участие в мастер-классах и попробовать самостоятельно изготовить народный сувенир

«Многие удивляются сочетанию туризма с народными промыслами. А у нас в области это не случайно. Все потому что через туризм и идет продвижение народных художественных промыслов. Здесь на ярмарке будут представлены мастера, которые чтят традиции», - заметила директор Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

Ярмарка будет работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00.