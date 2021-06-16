В Екатеринбурге пожарные тушат огонь в двух районах города

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге пожарные борются с огнем в двух районах города. Первое сообщение о пожаре поступило от жителей Уктуса больше часа назад. Там на Походной, 68 разгорелась трава и едва не перекинулась на жилые дома. Площадь пожара достигла одного гектара.

- В 15:18 огнеборцы локализовали пожар. Принимаются все меры для его ликвидации. На месте работают 14 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Второе сообщение о пожаре поступило в 14:24 из Октябрьского района. На улице Механизаторов, 24 на площади 500 квадратных метров вспыхнул мусор на территории заброшенной пилорамы и кровля двухэтажного дома.

- Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. На месте работают 17 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали спасатели.

К счастью, в обеих случаях информации о пострадавших не поступало.