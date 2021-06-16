Не смотря на пандемию коронавируса и ограничения, связанные с ней, зарплата жителей региона в прошлом году выросла на 5%

В Свердловской области снизился уровень безработицы с 5,6 % до 2,8 %. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев во время выступления перед депутатами в Заксобрании сегодня, 16 июня.

- В настоящее время численность безработных граждан после пиковых значений 2020 года снижена до 60 тысяч человек, - рассказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев отчитался о заработной плате свердловчан за 2020 год. По его словам, в минувшем году она составила 43 тысячи 154 рубля. Не смотря на пандемию коронавируса и ограничения, связанные с ней, зарплата жителей региона по сравнению с 2019 годом выросла на 5%.

- Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить наш бизнес, социально ответственных работодателей, которые обеспечили сохранение численности работников и рост заработной платы на своих предприятиях, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, что во время выступления перед депутатами губернатор Свердловской области также анонсировал введение ограничений из-за коронавируса и узнав, что не все народные избранники привились, поручил поставить в Заксобрании мобильный пункт вакцинации и всех привить.