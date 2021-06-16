Глава региона заверил, что ограничения будут минимальными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал введение ограничительных мер из-за коронавируса во время выступления перед депутатами Заксобрания. При этом глава региона заверил, что ограничения будут минимальными.

- Я очень не хочу никаких ограничительных мер. Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму будем стараться, - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также отметил, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня является вакцинация. Напомним, что во время беседы с депутатами Евгений Куйвашев, узнав, что не все народные избранники поставили прививку, жестко потребовал от них вакцинироваться и поручил Павлу Крекову поставить в Заксобрании мобильный пункт.