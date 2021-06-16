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Общество16 июня 2021 12:28

Главой Железнодорожного района Екатеринбурга стал Виталий Першин

Распоряжение о назначении подписал Алексей Орлов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбургесегодня, 16 июня, назначили нового главу Железнодорожного района. Им стал руководитель Уральского территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта Виталий Першин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что предыдущий глава Железнодорожного района Андрей Курочкин ушел в отставку по собственному желанию. До назначения Виталия Першина несколько месяцев обязанности главы района исполняла Лилия Белоболоцкая.