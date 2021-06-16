Главой Железнодорожного района Екатеринбурга стал Виталий Першин

Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбургесегодня, 16 июня, назначили нового главу Железнодорожного района. Им стал руководитель Уральского территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта Виталий Першин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что предыдущий глава Железнодорожного района Андрей Курочкин ушел в отставку по собственному желанию. До назначения Виталия Першина несколько месяцев обязанности главы района исполняла Лилия Белоболоцкая.