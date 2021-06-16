В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину за стрельбу на детской площадке

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 33-летнего мужчину, устроившего стрельбу в минувшее воскресенье, 13 июня, на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома на улице Спутников, 12. Мужчина стреляющий в воздух из пистолета перепугал всех соседей, которые и вызвали полицию.

- К месту происшествия незамедлительно были направлены группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии, а также сотрудники уголовного розыска. По прибытии по указанному адресу правоохранители обнаружили во дворе мужчину с признаками сильного опьянения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

При виде силовиков екатеринбуржец бросил пистолет на землю. К счастью, никто не пострадал. Сейчас ранее не судимый местный житель, работающий начальником участка в одной из строительных компаний города находится под стражей. По части 2 статьи 213 УК Российской Федерации (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) ему грозит до семи лет лишения свободы.