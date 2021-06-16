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Общество16 июня 2021 10:52

Главное взбодриться: как уральцы начинают рабочий день

Завтракать предпочитает меньше половины свердловчан
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Часть уральцев на представляет утро без чашечки кофе

Часть уральцев на представляет утро без чашечки кофе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Свердловской области начинают будничный день с завтрака, кофе и душа. Завтракают перед работой 43% уральцев, 33% - начинают день с кофе, еще 19% не могут обойтись без душа. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу HeadHunter-Урал.

Также 17% жителей Свердловской области делают пробежки, столько же уральцев читают новости. Каждый десятый житель региона предпочитает взбодриться, выгуливая собаку, еще 6% - медитируют.

Интересно, что 20% свердловчан ничего не делают в начале рабочего дня для тонуса.