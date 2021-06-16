В Екатеринбурге пенсионер отдал мошенникам больше 200 тысяч рублей

Пенсионер перевел деньги злоумышленникам, наткнувшись на их объявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 68-летний мужчина отдал мошенникам больше 200 тысяч рублей. Мужчина наткнулся на злоумышленников, позвонив по объявлению, в котором предлагалось заработать на продаже нефти и газа.

- Чтобы начать «бизнес», необходимо было перевести на счет липовых работодателей стартовый капитал. Азартный дедушка отправил представителям газовой компании 16 тысяч и стал терпеливо ждать нефтедоллары, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Через неделю по телефону с московским номером ему позвонила женщина из той же фирмы, которая вежливо попросила прислать еще 34 тысячи рублей для возможности быстрее начать свое дело. И на этот раз волю аферистки пенсионер исполнил.

Так продолжалось еще четыре раза, пока мужчина не понял, что стал жертвой мошенников и не обратился в полицию.

В УМВД по Екатеринбургу завели уголовное дело части 3 ст.158 УК РФ – кража. Злоумышленникам, обманувшим пенсионера, грозит до шести лет лишения свободы.

Пресс-секретарь свердловской полиции в очередной раз призывает не доверять сомнительным личностям, которые настойчиво предлагают по телефону перевести деньги, вложить их якобы в прибыльный бизнес, взять кредит либо что-то купить.

- Не поддавайтесь на провокации, берегите свои нервы, финансы и здоровье, - отметил Валерий Горелых.

Круглосуточный телефон доверия регионального главка МВД: 8 (343) 358-71-61.