«Кошмарит» ветеранов: в Нижнем Тагиле ростовщик придумал новую схему обмана клиентов

Займы у тагильского ростовщика обходятся клиентам очень дорого Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на ростовщика Александра Макаренко, который выдает займы по договору под проценты, а потом подает на заемщиков в суд из-за якобы невыплаченных долгов. Для обогащения мужчина придумал новую схему мошенничества. Под удар попали ветераны боевых действий, офицеры запаса и родственники умерших людей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Заемщики говорят, что обращались к Макаренко за крупными суммами денег, после чего с каждым заключался договор займа под расписку на 10% в месяц. Долг выплачивается наличными, либо на банковскую карту.

Пострадавшие говорят, что у ростовщика есть два банковских счета, один из которых указан в договоре, а второй предоставляется заемщикам для перевода долга. Люди уверенны, что схема с двумя счетами используется для того, чтобы в списке операций по банковской карте не было денежных переводов от должников на счет, указанный в договорах.

К примеру, из-за этой схемы пострадал Александр Гришин, офицер запаса, ветеран боевых действий. Мужчина два года назад занял 100 тысяч рублей, чтобы помочь супруге, позже деньги и проценты вернул на второй счет, а потом получил судебный иск на 150 тысяч рублей. Гришин намерен защищаться в суде. Другие пострадавшие намерены обратиться в Следственный комитет РФ.

Ранее Макаренко, как пишет TagilCity.ru, требовал с 200 человек суммы от 50 до 700 тысяч рублей.

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