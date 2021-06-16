В Екатеринбурге приставы взломали квартиру, из-за которой у жильцов целого подъезда отключили воду

К приставам обратились представители управляющей компании

В Пионерском районе Екатеринбурга жильцы третьего этажа дома на улице Боровой заметили, что соседи сверху их подтапливают, но в квартире при этом давно никто не появляется. Они пожаловались в управляющую компанию, а там решили до момента устранения аварийной ситуации перекрыть воду во всем подъезде.

Но в квартире, из-за которой жильцы остались без воды, так никто и не появлялся. Тогда управляющая компания обратилась к приставам.

- Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, совершён выход в адрес. Судебным приставом установлено, что должник по вышеуказанному адресу не проживает и не появляется около двух лет. Принято решение исполнить решение суда путем демонтажа входной двери, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Представители управляющей компании попали в квартиру и провели необходимые работы, после чего жителям вернули воду.