Свердловская магистраль реализует на объектах железнодорожной инфраструктуры в Екатеринбурге проекты по раздельному сбору мусора

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) приступили к реализации проекта по раздельному сбору мусора в Екатеринбурге.

Внедрение системы селективного накопления ТКО позволит существенно сократить объемы отходов, направляемых на мусорные полигоны. При этом значительно увеличится доля сырья, вовлекаемого во вторичный оборот. А расходы СвЖД на вывоз и захоронение мусора сократятся.

В рамках проекта будет проведено обследование контейнерных площадок, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения СвЖД. Контейнеры получат специальную маркировку – для сортируемых и несортируемых отходов. Собранный пластик, бумагу, стекло и другие вторичные ресурсы спецмашины будут доставлять на мусоросортировочный комплекс.

Фото: предоставлено СвЖД

В целом в регионах присутствия СвЖД железнодорожные подразделения в 2021 году планируют направить на переработку специализированным организациям более 145 тонн вторичных ресурсов – бумаги, стекла и пластика.

Кроме того, с февраля этого года в административных зданиях магистрали организован сбор отработанных батареек, которые также передаются профильным предприятиям для последующего обезвреживания.

Для сокращения количества отходов, требующих утилизации, СвЖД также развивает технологии рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, в текущем году на плановую мощность должны выйти технологические линии по переработке отслуживших свой срок резинотехнических изделий и железобетонных шпал на станциях Пермь-Сортировочная и Подволошная соответственно. Из шпал производят щебень различных фракций, из резиновых подкладок и покрышек выпускают напольное покрытие.

Напомним, 2021 год объявлен в ОАО «РЖД» Годом экологии. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.