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Общество16 июня 2021 8:50

В Свердловской области массово проверяют автобусы

Рейды проводят свердловские госавтонспекторы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Инспекторы ГИБДД проверяют документы и техническое состояние транспорта

Инспекторы ГИБДД проверяют документы и техническое состояние транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после страшной аварии в Лесном, в которой погибли семь человек и девять пострадали, начались массовые проверки автобусов. Инспекторы ГИБДД сегодня, 16 июня, вышли в рейды в Екатеринбурге, на Серовском тракте, на трассах Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень. Госавтоинспекторы проверяют документы и техническое состояние транспорта. Проверки проводят также специалисты прокуратуры.

- Прокурор Свердловской области Борис Крылов дал поручение территориальным прокурорам с привлечением подразделений ГИБДД проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона, - рассказывали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что жуткая авария произошла в Лесном утром 10 июня. Автобус, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, влетел в ворота проходной завода.