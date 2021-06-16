В Свердловской области массово проверяют автобусы

Инспекторы ГИБДД проверяют документы и техническое состояние транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после страшной аварии в Лесном, в которой погибли семь человек и девять пострадали, начались массовые проверки автобусов. Инспекторы ГИБДД сегодня, 16 июня, вышли в рейды в Екатеринбурге, на Серовском тракте, на трассах Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень. Госавтоинспекторы проверяют документы и техническое состояние транспорта. Проверки проводят также специалисты прокуратуры.

- Прокурор Свердловской области Борис Крылов дал поручение территориальным прокурорам с привлечением подразделений ГИБДД проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона, - рассказывали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что жуткая авария произошла в Лесном утром 10 июня. Автобус, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, влетел в ворота проходной завода.