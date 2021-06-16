На стадионе будут транслировать матч Финляндия – Россия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фан-зоне «Екатеринбург Арены» запретят продажу алкоголя. Также спиртное нельзя будет купить в магазинах возле стадиона. Информация об ограничениях опубликована в постановлении на сайте администрации города.

- Установить ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в границах улиц Репина - Пирогова - Татищева и на территории стадиона «Екатеринбург Арена», - указано в документе.

Алкоголь нельзя будет купить сегодня,16 июня во время работы фан-зоны с 14:00 до 23:00.

Напомним, что на стадионе будут транслировать матч Финляндия – Россия. В фан-зону приедут легендарные футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов, а также группа Burito.