В Нижнем Тагиле из горящей квартиры спасли мужчину

На место пожара выезжали пять единиц техники и 13 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сегодня ночью, 16 июня, вспыхнула квартира в трехэтажном доме на улице Оплетина. Из здания до прибытия пожарных эвакуировались восемь человек, из них два ребенка. Мужчину, который находился в горящей квартире, вывели спасатели.

- Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Пожарные, надев на него маску дыхательного аппарата, вывели его на улицу. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь повредил домашнее имущество на площади 4 квадратных метра. На место выезжали пять единиц техники и 13 человек личного состава. С огнем пожарные справились за 10 минут.