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Происшествия15 июня 2021 19:49

В водоеме под Нижним Тагилом нашли тело 50-летней женщины

Погибшая была одета в купальник
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Причину смерти предстоит выяснить экспертам

Причину смерти предстоит выяснить экспертам

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Нижнем Тагиле в водоеме в районе Зонального спасатели обнаружили тело женщины. На вид погибшей около 50 лет. Труп передали сотрудникам полиции для выяснения всех деталей происшествия. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на пресс-службу центра защиты населения и территории.

Причину смерти предстоит выяснить экспертам. Известно то, что на опубликованных фотографиях с места ЧП, женщина была одета в купальник, - сообщает пресс-служба «Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила».

Напомним, накануне спасатели достали из воды тело 15-летнего подростка, который пытался переплыть Чусовую. Инцидент произошел в районе камня «Омутной».