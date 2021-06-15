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Общество15 июня 2021 19:17

Ущерб составил 105 миллионов: в Екатеринбурге судят мошенника, притворявшегося строительным подрядчиком

Жертвами предприимчивого афериста стали 42 человека
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Чтобы получить деньги, мошенник даже выполнял часть строительных работ

Чтобы получить деньги, мошенник даже выполнял часть строительных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который похитил у нескольких десятков человек 105 миллионов рублей под видом строительства частных жилых домов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что мужчина создал ООО «Центр Загородной Недвижимости» и начал предлагать горожанам свои услуги, после чего заключал договоры на строительство.

- Злоумышленник под различными предлогами убеждал потерпевших вносить средства в качестве аванса в наличной форме, не отражая факт получения средств в бухгалтерской документации организации, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы получить деньги, мошенник даже выполнял часть строительных работ на некоторых участках заказчиков. Всего с апреля 2018 по 2019 год жертвами афериста стали 42 человека. Уголовоное дело уже направили на рассмотрение в суд.