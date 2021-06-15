Александру Бастрыкину доложили детали расследования страшной аварии в Лесном

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Детали расследования страшной аварии в Лесном доложили председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он в формате видеоконференции провел совещание, на котором свои доклады о резонансных происшествиях представили руководители региональных следственных управлений.

- Руководитель СК по Свердловской области Михаил Богинский отчитался о расследовании уголовного дела по факту ДТП в городе Лесном, где в результате въезда на территорию местного предприятия неуправляемого пассажирского автобуса погибло семь человек, - сообщают в СУ СК России.

Сейчас в рамках этого дела обвиняют троих человек: водителя автобуса, механика и директора автопредприятия. В отношении всех троих обвиняемых избраны меры пресечения. В частности, директор предприятия и механик заключены под стражу.

Напомним, жуткая авария произошла в Лесном утром 10 июня. Автобус, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, влетел в ворота проходной завода.