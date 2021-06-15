В уральском поселке Арти начальник отделения «Почты России»похитила 350 тысяч рублей

Свою вину в хищении денежных средств обвиняемая признала полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти руководитель отделения «Почты России» присвоила себе больше 350 тысяч рублей. По делу проходит 33-летняя местная жительница. Во время следствия выяснилось, что женщина, работая начальником четвертого класса, с ноября 2020 года по февраль 2021 систематически выносила из кассы наличные на общую сумму 311 тысяч рублей. Также она забрала товаров на 40 тысяч рублей.

- Женщина созналась, что систематически брала из кассы почтового отделения крупные суммы денег. Свою вину в хищении денежных средств обвиняемая признала полностью и в содеянном раскаялась, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Свой поступок она объяснила тем, что тратила деньги на вещи, подарки и развлечения для своих несовершеннолетних детей. Теперь женщину будут судить по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Уголовное дело уже передали на рассмотрение в суд.