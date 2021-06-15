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Общество15 июня 2021 17:03

В Свердловской области будут судить мужчину, который застрелил замглавы Новоуральска на охоте

42-летний житель Березовского разряжал карабин и случайно попал в человека
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить 42-летнего жителя Березовского будить судить за то, что он случайно застрелил своего товарща на охоте. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Убитым оказался 58-летний замглавы Новоуральска Михаил Черницкий.

Иницидент произошел поздним вечером 27 ноября 2020 года. Во время разрядки карабина обвиняемый решил сделать контрольный спуск и нажал на курок, однако не заметил, что на линии огня находится человек.

- В результате одному из мужчин было причинено огнестрельное ранение бедра, сопровождавшееся массивной кровопотерей. Несмотря на оказанную пострадавшему экстренную помощь, спасти его жизнь не удалось, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.