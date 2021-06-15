В Свердловской области за минувшую неделю инспекторы ДПС задержали больше 800 нарушителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Свердловские инспекторы ДПС за минувшую неделю поймали более 800 нарушителей ПДД. Рейды прошли во время операции «Безопасная дорога». Главной целью полицейских стали нетрезвые водители, а также владельцы автомобилей без прав. Во время таких операций сотрудники ГИБДД массово проверяют машины.

- Задержано около 400 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, еще столько же задержаны при управлении транспортными средствами, не имея при этом водительских удостоверений, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Особое внимание инспекторы уделили водителям на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. Например, были задержаны трое юных нарушителей в возрасте от 12 до 14 лет, соответственно водительских удостоверений молодые люди не получали.

В ГИБДД напоминают, что в регионе в 2021 году нетрезвыми водителями, управлявшими транспортными средствами, совершено 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых 23 человека погибли и еще 125 получили травмы.