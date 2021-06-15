Гостиница «Дели» в Екатеринбурге может превратиться в торгово-офисный центр

Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недостроенная гостиница «Дели», расположенная недалеко от цирка, может превратиться в торгово-офисный центр. По словам главы региона Евгения Куйвашева, горожан волнует вопрос заброшенных зданий, которые не только портят облик уральской столицы, но и представляют опасность.

Рядом с «Дели» строится новая ледовая арена, а также разработан проект благоустройства площадки вокруг — правого и левого берегов Исети от Куйбышева до Декабристов.

- По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием тоже нужно решить к юбилею уральской столицы, то есть к 2023 году, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.