В Екатеринбурге нашли пропавших школьниц: одна из них успела переспать с гастарбайтером

Они рассказали, что два дня «отдыхали» в квартире гостя из Туркменистана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наряд полиции нашел двух школьниц из Алапаевска, которые убежали из дома в поиске приключений. 14-летняя Диана и 12-летняя Виктория (имена изменены – прим.ред.) были замечены у «Гринвича».

Потом они рассказали, что два дня «отдыхали» в квартире гастарбайтера, который живет неподалеку от ТРЦ.

- 30-летний гражданин Туркменестана вступил в связь с Дианой по обоюдному согласию, - отметил инсайдер «КП».

Гастарбайтер был задержан у себя в квартире на улице Хохрякова. Он уже дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследованием занимается Следственный комитет.