Мужчина и женщина были одеты в спортивные костюмы. Фото: предоставлено службой безопасности торговой сети

В Екатеринбурге мужчина и женщина вынесли целую сумку кофе из магазина. Сначала они сделали вид, что собираются оплатить покупку и подошли к кассе самообслуживания, но потом попросту сбежали из супермаркета.

Инцидент произошел 13 июня в магазине «Монетка», расположенном на Селькоровской, 40. Добычей воришек стали шесть 500-граммовых банок кофе «Нескафе Голд», а также три банки аналогичного кофе, но уже по 250 граммов. Также шоплифтеры (так называют людей, ворующих из супермаркетов. – Прим. Ред.) прихватили две банки «Якобс Монарх» по 220 граммов каждая.

Действия воров попали на видео. Руководство магазина написало заявление в полицию.

- К сожалению магазинные кражи – одно из самых распространённых правонарушений в России, которое носит, в первую очередь, социальный характер. Даже создание высокотехнологичных барьеров и контрольных мероприятий самими ритейлерами минимизирует кражи, но не решает проблему в целом. Уход государства в сторону декриминализации проблемы, массовые отказные материалы полиции по фактам мелких хищений – путь замалчивания, но не решения проблемы, - отметил в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев.