Фото: пресс-служба мэрии

Мэрия Екатеринбурга вмешалась в конфликт из-за строительства глэмпинга в Мичуринском. Жители поселка встали на защиту леса, который собираются вырубить ради постройки. Ситуацию взял под контроль глава города.

- По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководитель Администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов принял участие во встрече депутата Государственной Думы РФ Андрея Альшевских с жителями микрорайона Мичуринского по вопросу сохранения залесенного участка рядом с их домами, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участники встречи договорились о том, что будут обмениваться информацией по этому вопросу и держать ситуацию под контролем.

Напомним, что после того, как жители заявили, что бизнесмен, планирующий строительство глэмпинга незаконно вырубает деревья, прокуратура начала проверку.