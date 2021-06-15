Жители Свердловской области не торопятся выходить на пенсию

Лишь 8% уральцев рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет

Порядка 42% свердловчан планируют работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста намерены лишь 30%. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Кроме того, 8% уральцев рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 12% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). А еще 5% намерены работать до 70-75 лет, отмечает «Уральский меридиан».

Напомним, что ранее специалисты подсчитали среднюю зарплату сиделок в Свердловской области. Она оказалась порядка 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей меньше, чем в целом по России.