Пенсия по потере кормильца — кому положена, размер и как её получить?

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Пенсия по потере кормильца — это ежемесячная выплата от государства семьям, в которых умер человек, обеспечивающий эту самую семью. Она положена всем иждивенцам погибшего.

Основные термины?

Кормильцем по закону считается трудоспособный член семьи, который обеспечивает своих родственников.

Иждивенцами считаются родственники умершего, которым необходимо материальное обеспечение по закону. К иждивенцам относятся нетрудоспособные родители умершего (пенсионеры и инвалиды), дети до 18 лет, неработающие супруг или супруга.

В зависимости от того работал кормилец или нет, был ли он военным или гражданским, будет назначена соответствующая пенсия его родственникам.

Кто из членов семьи имеют право на пенсию:

- мать, отец, мачеха, отчим;

- сестра, брат;

- ребёнок (в том числе приёмный);

- внук, внучка;

-бабушка, дедушка;

- супруг, супруга.

Все эти родственники могут получить пенсию с одной оговоркой, у них нет других кормильцев, а именно:

- у брата, сестры или внуков не должно быть трудоспособных родителей;

- у бабушек и дедушек не должно быть других трудоспособных детей.

Выплаты назначаются в том случае, если заявитель предоставит в ПФР пакет документов, подтверждающий его право на получение конкретного вида пенсии по потере кормильца.

Льготы по потере кормильца?

Например, дети кормильца могут рассчитывать на бесплатные:

- проезд по городу;

- посещение культурных объектов;

- молочные продукты (до 2 лет);

- лекарства (до 3 лет);

- питание в школе (не менее 2 раз в день);

- школьные учебники.

Родственники погибшего военнослужащего получат:

- единовременную выплату в размере 3 миллиона рублей;

- льготы на оплату ЖКХ;

- бесплатный ремонт жилья раз в 10 лет;

- лечение в санатории.

Дети-сироты могут рассчитывать на:

- бесплатное обучение;

- зарплату за прохождение практики;

- деньги на одежду, обувь, канцелярию, отдых в оздоровительных лагерях;

- льгота на питание и лечение.

До скольки лет платят пенсию по потере кормильца?

Пенсия выплачивается:

- пока не исполнится 18 лет ребёнку, брату, сестре или внукам умершего, либо пока не исполнится 23 года тем же членам семьи, если они обучаются на очном отделении ВУЗа;

- - пожизненно получателям пенсии, которые имеют статус инвалида, если он присвоен им до 18 лет;

- пожизненно супругам, родителям, бабушкам и дедушкам если они старше 60 и 65 лет.

- Если получатель пенсии ухаживает за ребёнком, внуком, сестрой, братом умершего кормильца, то пенсию он будет получать пока им не исполнится 14 лет.