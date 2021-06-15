Глава Свердловской области не исключил новых ограничений из-за COVID-19

Во вторник, 15 июня, за сутки было зафиксировано 146 новых случаев COVID-19. В начале месяца их ежедневно выявлялось меньше 100. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. В начале июня у нас ежедневно фиксировалось меньше 100 заболевших. Но затем вдруг «кривая» поползла вверх. И уже во вторник было зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. Ситуацию прокомментировал глава региона.

- Мы внимательно следим за состоянием дел, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Действительно, растет число заболевших, мы это наблюдаем. Я не исключаю ограничительных мер. Мы, конечно же, к этому будем подходить крайне аккуратно. Оперштаб работает, и буквально в ближайшие дни мы расскажем об ограничениях, если они будут.

Также глава региона напомнил о необходимости носить медицинский маски в магазинах и общественных местах.

- Это не какая-то шутка, не чья-то блажь. Коронавирус — серьезная угроза, с которой нам еще предстоит бороться и некоторое время жить. Поэтому нужно беречь своих родителей, защищать себя и своих близких, - добавил глава региона.