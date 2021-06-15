ЕВРАЗ Качканарский ГОК восстановил свыше 150 гектаров леса

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ Качканарский ГОК высадил свыше 150 гектаров леса – это более 450 тысяч деревьев. Всего до сентября 2021 года планируется восстановить 248 гектаров леса.

Деревья высаживаются в лесной зоне у поселка Старая Ляля и поселка Черничный рядом с рекой Нясьма. Данные участки согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесовосстановление ведется в рамках проекта по восполнению нарушенных территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).

Высадка деревьев началась осенью 2020 года и завершится осенью 2021 года. Саженцы были специально выращены в Артемовском лесничестве. На одном гектаре высаживается примерно 3 тысячи деревьев преобладающих в данном регионе пород.

«ЕВРАЗ КГОК планирует продолжить высадку деревьев в уральских лесах,- отметил менеджер проекта СКМ Александр Трофимов, - на лесовосстановление 248 гектаров леса ЕВРАЗ КГОК направит около 30 млн рублей».