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Происшествия15 июня 2021 12:29

На Широкой речке пожар произошел в частном секторе

Огонь охватил заброшенное здание
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Широкой речке заметили столб дыма, поднимающийся от частного сектора. По данным МЧС, там загорелось заброшенное неэксплуатируемое здание на проспекте Петра Кожемяко.

- В 13:04 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 8 минут. Предварительная площадь пожара составляет 100 м.кв. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара работают 10 человек личного состава и две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.