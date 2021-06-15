На Урале женщину за неуплату алиментов отправили в колонию

Женщина несколько лет уклонялась от уплаты алиментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале жительницу поселка Привокзальный Верхотурского района за неуплату алиментов на содержание дочки отправили в колонию. Суд решил, что у женщины не было уважительных причин не выплачивать деньги. Кроме того за неуплату алиментов ее уже привлекали к административной ответственности в 2019 году, а в январе отправляли на исправительные работы.

- В январе 2020 года она была осуждена Верхотурским районным судом по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % ее заработка. Назначенное наказание впоследствии было заменено на лишение свободы, поскольку осужденная злостно уклонялась от отбывания указанного наказания, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Всего женщина накопила долг в 26 тысяч рублей. Верхотурский районный суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.