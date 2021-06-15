В Екатеринбурге пройдет юбилейный квест по Красной линии

Пройти квест по Красной линии сможет любой желающий бесплатно с 18 по 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристическому маршруту для самостоятельного прохождения экскурсии по историческому центру Екатеринбурга «Красной линии» в этом году исполняется 10 лет. В честь этого ее создатели решили провести для горожан юбилейный квест.

- В эпоху пандемии не принято широко отмечать юбилеи. Вот и наша команда решила «тряхнуть стариной», но аккуратно, без организации массовых мероприятий, так сказать «разделяй и просвещай». Каждая из команд проходит квест самостоятельно, не пересекаясь с другими игроками, именно так мы избежим лишних рисков, - рассказали создатели проекта.

Пройти квест сможет любой желающий бесплатно с 18 по 20 июня. Нужно только собрать команду. С собой обязателен гаджет с доступом в интернет, удобная одежда и обувь, а также знание истории города, его архитектуры и достопримечательностей.

Победит команда, которая быстрее всех выполнит без ошибок все задания квеста. После квеста организаторы подведут итоги и выберут трех победителей. Все команды будут награждены значками и грамотами Красной линии, а команда, показавшая наилучший результат получит Кубок Победителя! Подробности квеста можно узнать на сайте www.ekbredline.ru

Кстати, «Красная линия» появилась благодаря идее Дмитрия Калаева, который в 2011 году тогда занимал должность советника министра экономики Свердловской области.