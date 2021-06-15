Горели 2500 квадратных метров леса: в поселке под Екатеринбургом пожар оставил без воды три многоквартирных дома

Борьбой с огнем занимались 30 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Один из лесных пожаров, случившихся в выходные в Свердловской области, едва не навредил поселку Бобры, что в Белоярском городском округе. Огонь через лесной массив, стелясь по земле, стал подбираться к домам в воскресенье вечером.

- На площади 2500 квадратных метров горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населенный пункт. В 22.11 пожар был локализован.

Пламя подбиралось к гаражам в поселке. Жильцы совместными усилиями вытаскивали из них машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Борьбой с огнем занимались 30 сотрудников МЧС. Были задействованы восемь единиц спецтехники. Кроме того сами жильцы поселка Бобры помогали спасать имущество от огня. Совместными усилиями они вытаскивали машины из гаражных боксов, к которым подбиралось пламя. По словам очевидцев, огнем была повреждена линия электропередач. Из-за этого часть домов поселка осталась без электроэнергии и без водоснабжения.

- Без электроснабжения остались три многоквартирных дома. Они были оборудованы электронасосами, которые и перестали работать, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, из людей никто не пострадал.