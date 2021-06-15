Овдовевшая белая медведица из Екатеринбургского зоопарка обречена на одиночество

Теперь в Екатеринбургском зоопарке осталась одна белая медведица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский зоопарк не будет искать нового мужа овдовевшей белой медведице. Айна потеряла супруга два месяца назад. Умка погиб из-за мячика, который бросил в вольер кто-то из посетителей.

Отметим, Айне 23 года. Она родилась в Пермском зоопарке у пожилой белой медведицы. Теперь и сама Айна тоже считается уже пожилой хищницей, поэтому потомство ей не грозит.

- Во-первых, наша Айна выкормлена искусственно, поэтому у нее наблюдаются и гормональные и поведенческие изменения. Она и при Умке матерью быть не могла. Вероятность того, что она сможет ею стать, очень мала. Но сама Айна родилась у пожилой медведице, от нее этого никто не ожидал. Но искать ей пару мы пока не планируем, - заявили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, супруг Айны, белый медведь Умка, погиб в возрасте 25 лет. После этого прокуратура проверяла, насколько безопасно в зоопарке для самих животных. Нашли несколько нарушений. К тому же стало известно, что Умка болел онкологией.