Водителю, устроившему ДТП с пострадавшими на Арамильском тракте, грозит до семи лет лишения свободы

Уголовное дело в отношении виновника аварии будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга

Водителю, устроившему ДТП с пострадавшими на Арамильском тракте 2 мая 2020 года, грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего виновника аварии, в которой пострадали молодой человек и девушка - пассажиры Skoda Superb, за рулем которой он ехал.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия пьяный мужчина без прав с двумя пассажирами ехал за рулем Skoda Superb по Арамильскому тракту со скоростью больше 100 километров в час и не снизил ее, видя «Опасный поворот налево». В итоге он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где наехал на металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся и наехал на железобетонную опору контактной сети.

Обвиняемый признал свою вину. По ст. 264.1 УК РФ ему грозит до 2 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 264 УК РФ - до 7 лет. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.