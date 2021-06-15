Tele2 и фонд «Навстречу переменам» снова инвестируют в продвинутые социальные решения

Фото: предоставлено Tele2

Цель конкурса «Навстречу переменам – 2021» – выявить и поддержать лидеров лучших практик социального предпринимательства, направленных на оказание системной помощи детям и решение социальных проблем детства в регионах России. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации. Заполнить заявку участника можно на сайте.

В 2020 году в условиях пандемии Tele2 и фонд «Навстречу переменам» изменили формат конкурса на антикризисный: организаторы решили поддержать некоммерческие организации, ранее доказавшие социальный эффект для благополучателей. Помощь им была особенно важна в условиях турбулентности, связанной с социально-экономическими последствиями COVID-19.

В этом году организаторы вернулись к первоначальным целям – найти таланты в сфере социального предпринимательства, поддержать перспективные решения на ранних стадиях реализации и обучить новых лидеров инструментам развития своего дела. Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек;

«Масштабный проект» – социально-предпринимательские проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию; это в том числе стартапы, которые интегрировали интернет-технологии в деятельность.

Победителей конкурса ждет финансовая поддержка в размере до 1,2 млн рублей. Они примут участие в годовой программе «Инкубатор» с сопровождением и консультацией специалистов.

Этапы VII Всероссийского конкурса социальных предпринимателей:

10 июня – 16 июля – прием заявок на сайте фонда «Навстречу переменам».

29 июня – 23 июля – техническая экспертиза заявок, предварительный отбор проектов-участников волонтерами и организаторами конкурса.

27 июля – 20 августа – экспертные чтения с участием представителей региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций.

8 сентября – 21 октября – проведение обучающих семинаров и вебинаров для полуфиналистов конкурса. Участникам помогут сформулировать актуальность социальной проблематики проекта. Они получат консультации по организации и ведению социальных проектов, выбору эффективных инструментов PR и маркетинга.

15–17 ноября – финал конкурса «Навстречу переменам – 2021», который пройдет в Москве. В финале конкурса состоится публичная защита проектов, оценка проектов компетентным жюри, в состав которого входят топ-менеджеры компаний-партнеров фонда.

Tele2 сотрудничает с фондом «Навстречу переменам» с 2012 года. За годы работы более 300 лидеров социальных инициатив, направленных на улучшение жизни детей и подростков России, получили консультационную, информационную и финансовую поддержку от фонда.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2:

- Мы видим ключевой задачей фонда развитие социального предпринимательства в России. Мы рады, что все больше людей приходят к идеям социального предпринимательства как инструменту для помощи другим и решения важных общественных проблем.