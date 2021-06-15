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Общество15 июня 2021 8:50

На набережной Екатеринбурга мотобатальон ГИБДД устроил погоню за байкером

Водитель не хотел останавливаться из-за того, что ехал на питбайке без прав
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться

Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга накануне вечером, 14 июня, мотобатальон ГИБДД устроил погоню за байкером, который ездил по тротуару набережной. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот попытался скрыться. Когда мотоботальон догнал питбайк и попросил показать документы, оказалось, что у екатеринбуржца их нет.

- Выяснилось, что водительского удостоверения водитель не имеет, в связи с чем в отношении него составлены административный материал по ст. 12.7.1 за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. За это нарушение водителю грозит штраф в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке водителю питбайка сейчас грозит штраф от пятисот до восьмисот рублей и еще две тысячи за движение по тротуарам.

Питбайк помещен на специализированную стоянку. В ГИБДД отметили, что материалы в отношении водителя питбайка будут рассмотрены на комиссии по разбору административных правонарушений.