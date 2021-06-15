«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Ереван

«Аэрофлотом» можно будет улететь в Ереван два раза в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» накануне, 14 июня запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван. Из Кольцово в Армению вчера на самолете Airbus A320 вылетели 153 пассажира. В дальнейшем рейсы запланированы два раза в неделю.

- Полеты в Ереван будут выполняться по понедельникам в 03:35, а со 2 июля также по пятницам в 01:30 местного времени. Продолжительность полета составляет 3,5 часа, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Сейчас из Екатеринбурга в столицу Армении можно также улететь рейсами «Уральских авиалинии» по понедельникам и средам, а также авиакомпании Nordwind по четвергам.