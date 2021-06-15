В Свердловской области за рулем ругаются 90% водителей

Чаще всего автолюбителей нашего региона раздражают водители автобусов и такси

В Свердловской области 90% водителей ругаются за рулем. К такому выводу пришли специалисты автомобильного сайта «Дром» после опроса свердловских автолюбителей.

Опрос показал, что 69% водителей нашего региона, то есть большинство, ругаются на дороге на других свердловчан, находящихся за рулем. Чаще всего из раздражают водители автобусов и такси. Эти варианты выбрала треть опрошенных. 30% свердловских автолюбителей ругаются на прохожих, немного меньше на мотоциклистов и велосипедистов.

Интересно, что согласно опросу, реже всего водители в Свердловской области ругаются на сотрудников ГИБДД - всего в 14%.