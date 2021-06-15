В Верхней Пышме горел ангар с газовыми баллонами

Фото: МЧС по Свердловской области

В Верхней Пышме рано утром, 15 июня, загорелся ангар с газовыми баллонами на улице Петрова. Пожарные почти два часа боролись с огнем, чтобы не допустить взрыв и возгорания соседних зданий. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

- В 04:08 поступило сообщение о пожаре. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев удалось не допустить детонации газовых баллонов и распространения огня на соседние строения. В 05:37 пожар был локализован, в 06:02 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции. В ликвидации последствий пожара задействованы 11 единиц спецтехники, 42 человека личного состава.

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