На ЕКАД в ДТП пострадали папа и его двухлетняя дочь

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 25 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги накануне днем водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадали мужчина - водитель Renault Duster и его двухлетняя дочка.

- Водитель грузовой автомашины ГАЗ - 274700, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины Hyundai Solaris и допустил с ней столкновение. После чего, автомашину Hyundai Solaris отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной Renault Duster, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Renault Duster получил рану кисти, а его дочка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Во время аварии ей в голову прилетел оторвавшийся во время удара видеорегистратор. Малышку госпитализировали в больницу. Помимо девочки с папой в машине также находилась женщина – мама девочки, и годовалый малыш. Они не пострадали. В ГИБДД отметили, что дети находились в детских креслах.

За рулем грузовика находился 28-летний мужчина, водительский стаж которого составляет семь лет. Он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из них восемь - за превышение скоростного режима. Кроме того, оказалось, что он неоплачивал штрафы.

- В отношении гражданина было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафов. Березовским мировым судом будет избрана мера пресечения в отношении водителя, - добавили в ГИБДД.