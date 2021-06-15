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Происшествия15 июня 2021 6:15

Под Екатеринбургом в лесу произошел крупный пожар

Пожарные боролись с огнем восемь часов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС потушили крупный пожар вблизи коттеджного поселка «Бобры» села Косулино Белоярского городского округа. Чтобы справиться с огнем, охватившим 2500 квадратных метров леса, пожарным понадобилось восемь часов.

- В 20:12 поступило сообщение о ландшафтном пожаре. Горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населенный пункт. В 22:11 пожар был локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

С огнем боролись 30 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Полностью спасатели МЧС потушили пожар к четырем утра. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области