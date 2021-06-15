Под Екатеринбургом в лесу произошел крупный пожар

Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС потушили крупный пожар вблизи коттеджного поселка «Бобры» села Косулино Белоярского городского округа. Чтобы справиться с огнем, охватившим 2500 квадратных метров леса, пожарным понадобилось восемь часов.

- В 20:12 поступило сообщение о ландшафтном пожаре. Горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населенный пункт. В 22:11 пожар был локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

С огнем боролись 30 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Полностью спасатели МЧС потушили пожар к четырем утра. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.