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Общество14 июня 2021 21:14

Синоптики предупредили, что смог в Свердловской области рассеется не раньше 16 июня

До этого времени в воздухе будут стоять вредные примеси
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Сухая погода способствует распространению пожаров

Сухая погода способствует распространению пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге в регионе до 16 июня.

- С 20 часов 12 июня до 20 часов 16 июня на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили в Уралгидрометцентре.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях имеет первую степень опасности. Стоит заметить, что сухая погода приводит к активному распространению пожаров. Этому способствует и тополиный пух, которого в этом году на Урале как никогда много. Правда, к концу недели, по прогнозам синоптиков, в Свердловскую область придут дожди.