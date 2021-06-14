В Свердловской области за сутки зафиксировали 184 случая поджога тополиного пуха и сухой травы

Из-за постоянных поджогов спасатели вынуждены работать в экстренном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки было зафиксированы 224 пожара. Из них в 184 случаях к этому привели поджоги тополиного пуха и сухой травы.

Свердловское МЧС призывает уральцев быть осторожными.

- Кажущаяся невинной шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что если поджог тополиного пуха приведет к порче имущества, ущерб от которого составит больше 250 тысяч рублей, нарушителю будет грозить уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». По этой статье пироману будет грозить штраф до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Кроме того, поджигателю могут «светить» исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до года. Также по этой статье нарушителю может грозить до одного года колонии.

Кроме того, поджигателю придется компенсировать пострадавшим ущерб.

В МЧС напоминают, если вы стали свидетелями возгорания, необходимо обращаться по телефону пожарно-спасательной службы «101».

Напомним, что в этом году на Урале тополиного пуха выпало особенно много. Вместе с экспертами мы пытались разобраться, в чем причина такой напасти.