В Екатеринбурге 47 спасателей тушили пожар в районе Юракадемии

Площадь огня составила 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС

В Екатеринбурге произошел масштабный пожар в районе Юридической академии. Огнем оказались охвачены сразу три частных дома.

Сообщение о пожаре на улице Полежаевой поступило спасателям утром 14 июня.

- На площади 600 квадратных метров горели три частных жилых дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствовала жаркая и ветренная погода, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, в огне никто не пострадал. В тушении были задействованы 13 единиц спецтехники, а также 47 сотрудников МЧС.

Спасатели набирали воду из водоема, который находился рядом с пожаром. Фото: ГУ МЧС

Огонь удалось локализовать в половине первого, а в 13:43 пожарные ликвидировали открытое горение.