В Свердловской области развернули более 700 дополнительных коек для больных коронавирусом

Увеличение коечного фонда связано с тенденцией роста числа заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области развернули 708 дополнительных мест для больных коронавирусом. Для этого перепрофилировали несколько больниц.

- В течение последней недели в регионе было развернуто дополнительно 708 коек для лечения больных COVID-19, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе добавили, что на данный момент дефицита мест для больных COVID-19 нет. В оперативном штабе отметили, что расширение коечного фонда связано с тенденцией роста числа заболевших.

Напомним, по данным на 14 июня в Свердловской области выявили 138 новых случаев коронавируса.