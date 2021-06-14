На Урале грузовой поезд сошел с рельсов

Инцидент случился 13 июня в Нижнем Тагиле. Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура проводит проверку по поводу ЧП, случившегося 13 июня в 23:00.
- При производстве маневровых работ на сортировочной горке станции Гороблагодатская произошел сход четырех грузовых вагонов, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
К счастью, в ходе ЧП никто не пострадал. Также удалось избежать задержек движения. Сейчас нижнетагильская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента.