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Происшествия14 июня 2021 10:37

На Урале грузовой поезд сошел с рельсов

К счастью, в ходе ЧП никто не пострадал
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Инцидент случился 13 июня в Нижнем Тагиле. Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент случился 13 июня в Нижнем Тагиле. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура проводит проверку по поводу ЧП, случившегося 13 июня в 23:00.

- При производстве маневровых работ на сортировочной горке станции Гороблагодатская произошел сход четырех грузовых вагонов, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

К счастью, в ходе ЧП никто не пострадал. Также удалось избежать задержек движения. Сейчас нижнетагильская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента.